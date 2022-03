Aderiamo e saremo presenti come Associazione Culturale Kalomena alla manifestazione indetta dal Comitato Studentesco del Liceo Scientifico “M. Guerrisi” di Cittanova per giovedì 3 marzo, a favore della pace, al fianco del popolo ucraino, per esprimere vicinanza e solidarietà a tutte le vittime e tutti coloro che stanno soffrendo a causa della guerra.

L’invasione operata da parte delle truppe di Putin all’Ucraina, che sta provocando tanto dolore, inaccettabile perdita di vite umane e sofferenza, è un attacco a tutti noi, un attacco all’umanità e deve cessare immediatamente.

Si vuole distruggere uno Stato indipendente, una nazione con la propria cultura, il proprio alfabeto, la propria lingua e storia, i propri artisti, la propria identità.

Aderiamo alla manifestazione indetta dagli studenti poiché condividiamo con loro il fatto che la ricerca della pace debba rappresentare un dovere civile e intellettuale al quale nessuno possa sottrarsi.

Aderiamo perché, nel ripudiare ogni forma di guerra e di violenza, desideriamo confermare il nostro impegno che da sempre vuole mettere in risalto la capacità del teatro, della musica e dell’arte di veicolare messaggi di pace, di amore e di rispetto per la libertà e la dignità di ogni uomo e donna in ogni parte del mondo.

Aderiamo perché la cultura unisce il mondo. In un’epoca in cui sembra prevalere la spinta ad alzare muri, che serviranno solo a trasformare in prigionieri chi li costruisce, riteniamo invece fondamentale costruire ponti di dialogo tra culture, religioni, mondi diversi.

Aderiamo affinché si levi forte la voce di pace anche dal nostro territorio e prevalga il dialogo sui conflitti, la solidarietà sulla paura e gli egoismi, il rispetto per la dignità degli uomini e le donne su ogni tipo di violenza.

Aderiamo affinché al dolore e alla sofferenza della guerra prevalga, al contrario, l’armonia e la prosperità del tempo di pace.