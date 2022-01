L’Amministrazione Comunale ritiene opportuno scusarsi con tutti gli utenti per quanto accaduto nella giornata odierna in riferimento ai disservizi ed agli inconvenienti verificatisi al punto vaccini di Cittanova.

Una situazione caotica creata dai comportamenti poco adeguati tenuti dai responsabili del Centro Vaccini di Taurianova ed aggravati dall’atteggiamento volgare ed offensivo assunto dal medico incaricato delle somministrazioni e dall’operatore sanitario che lo ha accompagnato.

Un atteggiamento completamente fuori luogo e sopra le righe, soprattutto nei confronti di persone che, dall’inizio della pandemia, spendono il loro impegno quotidiano, in forma assolutamente gratuita e volontaria, per dare risposte alle legittime istanze provenienti dall’intero comprensorio.

Il punto vaccinale di Cittanova si era proposto quale modello positivo e forse risiede in questo la ragione dell’avversità che si sta riscontrando in questi ultimi tempi.

L’accaduto è stato già oggetto di vibrate proteste da parte del Sindaco, che hanno raggiunto i vertici delle istituzioni competenti, per stigmatizzare una situazione che non risponde ad alcuna logica se non a quella di puntare volutamente a disfare quanto di buono alcune realtà locali riescono a costruire anche in momenti di grave difficoltà come quello attuale.

Non saranno questi atteggiamenti a svilire l’impegno dell’Amministrazione Comunale e di tutta la struttura dell’Ente, che intende proseguire, con immutata volontà, nel lavoro di sostegno e di supporto della nostra comunità.