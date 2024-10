CONDANNA ALL’ATTO DELITTUOSO PERPETRATO AI DANNI DELLA COOPERATIVA ZOMARO RESORT

Gli amici ed i candidati del movimento politico “Per Cittanova”, sgomenti per i vili attentati perpetrati ai danni della Cooperativa Zomaro Resort, esprimono ai soci, ai lavoratori ed ai dirigenti della stessa, tutta la loro solidarietà e vicinanza, condannando fermamente il gesto criminale.

Fiduciosi nel lavoro prezioso che le Forze dell’Ordine e la Magistratura fanno, indagando a 360 gradi, auspicano che essi facciano piena luce ed in tempi brevi su questi gravi fatti.

Simili azioni delittuose meritano che la cittadinanza non abbassi la guardia, tenendo sempre vitale la fiaccola della legalità.

Auspicano che l’amministrazione comunale voglia, quantomeno, convocare una riunione dei capigruppo per concertare, assieme, tutte le azioni da intraprendere a difesa di ogni cittadino e di ogni attività lavorativa, nell’interesse della nostra Comunità, che non merita, per la sua storia e la sua civiltà, che siffatte esperienze negative possano scalfirne il suo buon nome.