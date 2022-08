Riceviamo e pubblichiamo la replica del sindaco di Cittanova in merito al nostro articolo a firma del direttore Luigi Longo in merito alla vicenda del calcio cittanovese.

In merito ad alcune notizie giornalistiche diffuse relative alla Conferenza stampa tenuta dal sindaco di Cittanova nella giornata di sabato scorso sulla vicenda della squadra di calcio, con le quali gli vengono impropriamente attribuite dichiarazioni di giudizi su imprenditori locali, si precisa quanto segue, sia per ristabilire la verità che per rispetto nei riguardi della società di calcio, dei tifosi sostenitori e dell’opinione pubblica:

1. Nel corso della conferenza stampa il sindaco ha chiarito in maniera esaustiva e trasparente l’impegno dell’Amministrazione Comunale atto a favorire una soluzione positiva ed evitare il rischio di non avere la squadra di calcio locale iscritta al campionato.

2. Ha illustrato le forme di sostegno attuate a favore della squadra di calcio nel corso degli anni con le diverse compagini societarie e l’impegno complessivo a favore di tutte le attività sportive grazie al quale sono stati acquisiti notevoli finanziamenti per l’ammodernamento delle strutture sportive, a partire dallo stadio di Santa Maria.

3. Ha espresso preoccupazione e stigmatizzato un certo uso dei social che non fa altro che avvelenare il clima nella comunità cittanovese.

4. Ha ringraziato la precedente gestione ed ha rivolto un plauso e un augurio ai nuovi dirigenti per il coraggio dimostrato, manifestando la comprensione per il difficile compito che si sono assunti e garantendo loro l’identico sostegno dato alle passate società.

5. Pertanto, il significato che qualcuno ha inteso dare alle parole “unico interlocutore credibile” riferite al Presidente, estrapolandole artatamente dal resto della frase completa, non appartiene al pensiero del sindaco.

Ascoltando con onestà intellettuale e senza pregiudiziali retro pensieri l’intera frase, l’augurio particolare che è stato rivolto al Presidente quale “unico interlocutore in questo momento credibile”, gli è stato indirizzato, evidentemente, nella sua qualità di massima espressione della società e come tale titolato a rapportarsi con l’istituzione cittadina.

Lungi, pertanto, dal pensiero del sindaco quello di entrare nelle dinamiche interne o nella composizione di una compagine societaria privata, né è uso del primo cittadino stilare pagelle di buoni e cattivi.

Gli imprenditori che hanno deciso di assumersi l’impegno economico per fare continuare questa importante esperienza calcistica non possono che avere il dovuto e sentito riconoscimento da parte dell’Amministrazione cittadina. Chi tenta di manipolare la realtà o di introdurre logiche o disegni estranei agli autentici obiettivi degli interessi calcistici, oltre ad offendere l’intelligenza dell’Avv. Guido Contestabile, che, certo, non si ritiene avulso dal resto della società, ma, appunto, sua massima espressione, fa un cattivo servizio sia alla compagine sociale che alla comunità cittanovese, soprattutto in questo momento nel quale occorre unire le forze, creare coesione e costruire un percorso futuro positivo per il calcio e per lo sport cittadino.

Il sindaco e l’Amministrazione comunale continueranno a lavorare per fare avanzare i valori positivi, puliti e sani del calcio e dello sport cittanovese e per la crescita e la formazione sportiva delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, certi di poter contare sullo spirito giusto e positivo della dirigenza del Cittanova calcio, per costruire assieme nuovi positivi traguardi.