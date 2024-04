Nuovo, importante incontro con la Scienza al Liceo Guerrisi di Cittanova.

Lunedì 15 aprile, gli studenti del prestigioso Istituto della Piana di Gioia Tauro, hanno avuto occasione di incontrare un eminente scienziato e dialogare con lui.

L’incontro con il prof. Flavio Fusi Pecci, astronomo di fama internazionale, si è svolto presso il cinema teatro “Gentile” avendo come spettatori interessati, oltre 400 alunni della scuola ed in aggiunta la presenza di un nutrito numero di appassionati che hanno voluto assistere all’evento.

La manifestazione, che è stata moderata dal prof. Domenico Curinga, rientra all’interno del progetto “Docente per un giorno” che, da più di 20 anni, il Liceo Guerrisi periodicamente propone ai suoi studenti, e più in generale al territorio, con l’intento di favorire l’incontro con il mondo della Scienza, della Cultura, dello Spettacolo e del mondo della Solidarietà.

Per i non addetti ai lavori appare opportuno evidenziare che il prof. Fusi Pecci, un’autorità nel suo campo, è Astronomo ordinario dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, già direttore dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari e poi dell’Osservatorio Astronomico di Bologna. È stato fra l’altro membro del Consiglio Scientifico del Gruppo Nazionale di Astrofisica del CNR, Coordinatore Nazionale della Strumentazione del Telescopio Nazionale Galileo (Isole Canarie) ed ha fatto parte dei Comitati tecnico-scientifici Internazionali dell’Hubble Space Telescope (HST) a Baltimora, USA, e dell’European Southern Observatory (ESO) in Germania e Cile. Come si vede un curriculum di tutto rispetto.

Dopo i saluti istituzionali da parte della Dirigente dott.ssa Clelia Bruzzì e del Sindaco di Cittanova Francesco Cosentino, il prof. Fusi Pecci ha avviato la sua lezione.

Nel corso dell’interessantissimo convegno, il prof. Fusi Pecci ha avuto modo di illustrare, con indubbia competenza, il tema “I Buchi neri, una questione di enorme gravità”. Compito non certamente facile, considerata la complessità dei concetti, ma che l’illustre relatore ha saputo porgere all’attento uditorio, avvalendosi della sua pluriennale esperienza di divulgatore.

Una relazione mai noiosa e sempre attenta a sostenere l’interesse e l’attenzione nei ragazzi i quali peraltro hanno manifestato grande entusiasmo per l’iniziativa, interloquendo con il “Docente per un giorno”, al termine della sua lezione, per soddisfare le loro curiosità.

Lo stesso Fusi Pecci , dal canto suo, ha manifestato la sua soddisfazione ed il suo stupore per la calorosa accoglienza ricevuta dalla scuola, di cui ha apprezzato il notevole sforzo della Dirigente, dott.ssa Clelia Bruzzì, del corpo docente e di tutto il personale scolastico per promuovere la crescita sociale del territorio attraverso le innumerevoli iniziative messe in atto e che rendono il Liceo Guerrisi di Cittanova una realtà formativa di primario rilievo, non soltanto nel comprensorio in cui opera ma sicuramente dell’intera regione Calabria.

Intervistato dal prof. Anastasi il prof. Flavio Fusi Pecci ha avuto modi di ribadire concetti già espressi nel corso della sua relazione; in particolare ha sottolineato di avere avuto una vita fortunata, una vita facile e divertente, che ha richiesto però impegno, stimolando così i ragazzi a fare altrettanto. Parafrasando poi la famosa canzone di Alan Sorrenti ha poi affermato che realmente noi siamo “Figli delle Stelle” in quanto tutti gli elementi chimici che ci compongono e che hanno permesso la costruzione della vita sono stati costruiti all’interno di questi corpi celesti. Ha voluto infine ricordare come la nostra stella, il Sole, che brilla ormai da quattro miliardi di anni, continuerà a mandarci i suoi raggi per altrettanti anni e questo sta a significare, non soltanto che noi siamo in grado di determinare con calcoli matematici la durata della vita delle stelle, ma anche attorno a quali stelle andare a cercare eventuali pianeti in grado di ospitare forme di vita, essendo ben noto come l’evoluzione biologica richieda tempi molto lunghi.

Al termine della manifestazione la scuola ha assegnato al professore Fusi Pecci il “Premio alla carriera scientifica” con una targa ricordo realizzata dal maestro orafo Michele Russo che ha consegnato direttamente l’opera all’ospite.