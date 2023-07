La grande festa sta per iniziare. Ed è davvero tutto pronto in vista dell’esordio del Cittanova Tradizionandu Festival di domani. L’evento, organizzato e promosso dall’Associazione Musico Culturale “Lato2” con il patrocinio del Comune di Cittanova, è pronto ad accompagnare migliaia di persone in un viaggio intenso e appassionante lungo i sentieri della contaminazione culturale. Un racconto nuovo e a più voci, pronunciato da decine di giovani e giovanissimi dentro il laboratorio dinamico del cambiamento. Da domani 29 luglio, e fino al prossimo 6 agosto, viale Regina Elena si vestirà da villaggio colorato, accogliente e davvero propositivo: tra musica, attività all’aria aperta, convegni, approfondimento, pensiero contemporaneo. Gli organizzatori hanno lavorato ad un progetto ambizioso, capace di coinvolgere e aggregare le tante comunità del territorio. Attenzione all’ambiente, sviluppo sostenibile e ragionato, sguardo fisso sulle declinazioni artistiche che fotografano le istanze di futuro. Tante sfumature per una riflessione inclusiva: un confronto vero dentro la consapevolezza del “Caos delle Emozioni” che accompagna le sfide della quotidianità. In altre parole, quella dinamica liquida che caratterizza il mondo contemporaneo.



Il programma

Si parte con l’escursione del 29 luglio a cura dell’Associazione gente in Aspromonte: un percorso che segue il sentiero “Enzo Furfaro” e le sue caratteristiche storiche e ambientali. Partenza prevista per le ore 9 dalla Villa Comunale “Carlo Ruggiero”.

Il 30 luglio, in piazza Calvario dalle ore 21,30, sarà la volta del monologo teatrale di Michele Dotti “Sogno e son desto”. Un evento a cura della Società Cooperativa Sankara (progetto di accoglienza SAI Cittanova per i rifugiati e richiedenti asilo).

Il 31 luglio e il 2 agosto, in piazza Calvario, due appuntamenti dedicati all’approfondimento. Il primo, pensato per la scoperta delle eccellenze produttive locali, avrà come titolo “La buona svolta”; il secondo, incentrato sull’analisi culturale e artistica contemporanea, riguarderà “La cultura delle radici”.

Il primo agosto, presso il palchetto interno alla Villa Comunale, spazio ai più piccoli con l’appassionante idea di Mariarosa Rao e Antonella Galluccio: i bambini disegneranno il loro racconto illustrato nel contest “Chi ha rubato i colori al mare?”

Sempre il primo agosto, l’arte contemporanea farà capolino tra le pieghe del Tradizionandu con la proiezione del video realizzato da Salvatore Insana ed Elisa Turco Livero dal titolo “Sogno più non ricordo”. Appuntamento alle ore 22,00 all’interno della Villa Comunale.

Il 2 agosto, il percorso musicale prenderà il via con l’esibizione suggestiva di William Carbone all’interno della straordinaria Villa Comunale “Carlo Ruggiero” (ore 22,00).

Il 5 agosto tre band sul palco di viale Regina Elena: i Malati immaginari, gli Other Voices e gli attesissimi Meganoidi.

Il 6 agosto, giornata di chiusura dell’evento, altri tre gruppi: High Disaster Nimby, Sharada e gran finale con Rezophonic di Mario Riso – special guest Cristina Scabbia dei Lacuna Coil ed Eva Poles dei Prozac+

L’enogastronomia proposta all’interno del circuito del Festival è a cura dell’Associazione Musico Culturale “Lato2”.

Il progetto e l’entusiasmo

«Abbiamo lavorato ad un percorso bello e coinvolgente – ha sottolineato il Presidente di Lato2 Giuseppe Guerrisi – e siamo certi che nove giorni di iniziative, eventi, attività sapranno parlare ad un pubblico variegato e vasto. Il Tradizionandu ritorna a qualche anno di distanza dall’ultima volta con una maturità diversa, con idee nuove e rinnovate consapevolezze. Il festival vuole fare i conti con un territorio in mutamento costante, percorso da fenomeni che chiedono di essere discussi e capiti. Attraverso l’arte e le sue declinazioni proveremo a fare un passo in avanti in questa direzione».

«Il pensiero di tutti noi – ha ricordato ancora – è rivolto alla memoria di Enzo Furfaro, socio di Lato2, amico straordinario e persona squisita. Un giovane cittanovese scomparso qualche anno fa e che ha lasciato una testimonianza di bellezza autentica che vogliamo ricordare con affetto. Riprendiamo il nostro cammino nel segno della musica, dell’arte contemporanea, dell’approfondimento culturale. Un grazie all’Amministrazione Comunale di Cittanova per il patrocinio e il contributo concreto. Un grazie ai tanti sponsor che stanno sostenendo questo progetto. Un grazie ai cittanovesi che, ancora una volta, hanno dimostrato attenzione verso un laboratorio culturale che vuole guardare al futuro con fiducia».