Da quasi due decenni, la Festa Nazionale dello Stocco rappresenta un appuntamento imprescindibile per l’estate cittanovese e per l’intera Calabria. Un evento che,nel tempo,ha saputo incontrare le esigenze e i gusti di un pubblico vasto, riscuotendo un successo enorme sia in termini di presenze (da ogni parte d’Italia!) che di qualità dei contenuti offerti.

Il binomio enogastronomia d’eccellenza – grande musica italiana ha infiammato viale Campanella anno dopo anno, raccontando un altro futuro possibile per questa terra splendida e piena di bellezze.

Questo agosto sarebbe dovuto ricorrere il ventennale della Festa.

Un momento che avevamo immaginato grandioso,articolato,prolungato per oltre due settimane tra concerti,sagre,escursioni,laboratori,convegni, degustazioni,mostre: insomma,un format ancora più affascinante dedicato al divertimento e all’approfondimento.

Purtroppo, com’è noto a tutti, lo stato d’emergenza da pandemia e la presenza ancora sensibile di focolai di Covid – 19 ha convinto il Governo e le Autorità Sanitarie a prorogare la validità di protocolli di sicurezza molto rigidi anche per gli eventi all’aperto.

Secondo i dettami delle nuove regole, per garantire il giusto distanziamento sociale,quest’anno la Festa Nazionale dello Stocco avrebbe potuto accogliere non più di mille persone.

Non ce la siamo sentiti di organizzare un evento con queste premesse:da una parte il tono dimesso e le rigide norme da seguire;dall’altra,il rischio di dover affrontare comunque un’onda di pubblico difficilmente gestibile sul piano logistico e della sicurezza. Con ripercussioni inevitabili sui piani della qualità,della fruibilità e dell’immagine.

Tuttavia,questo imprevisto non ci ha distolti dal nostro obiettivo. Siamo al lavoro per disegnare di nuovo il futuro. Il grande evento dell’estate reggina è rinviato di solo un anno. Nel 2021 torneremo nel cuore pulsante di Cittanova per riprendere il nostro percorso sociale e culturale dedicato all’enogastronomia d’eccellenza,alle bellezze del territorio e alla riscoperta del patrimonio demo antropologico della Calabria.

La XX Festa Nazionale dello Stocco è già in cantiere. Al prossimo anno!

Cittanova, 4 agosto 2020

Associazione Turistica “Pro Loco” Cittanova Il Presidente

Pino Gentile

Stocco&Stocco

Il Titolare Francesco D’Agostino