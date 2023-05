La disamministrazione continua…imperterrita!

Carissimi Concittadini,

Sabato 22 aprile 2023 è stato approvato il decimo bilancio di previsione di questa compagine amministrativa guidata dal PD cittanovese e con l’astensione del gruppo a testa alta, che, come Pilato, cerca di lavarsi le mani, dopo ben nove anni di complice e assoluta “condivisione”!

L’ennesima “programmazione” che, a dire del Sindaco, è in linea con le precedenti… Cioè con il NULLA!

Abbiamo cercato anche questa volta, invano, di farli ragionare, di aprire un dibattito, di stimolare un confronto, di far capire loro che, anche se “miracolati” dalla grazia delle risorse PNRR e dai trasferimenti Statali per l’emergenza Covid (negli ultimi anni i Comuni stanno godendo di risorse finanziarie mai viste prima d’ora), i soldi vanno spesi per progetti ed interventi pubblici in grado di risolvere i problemi migliorando economia locale e qualità della vita e non per fare solo fumo!

Continua, purtroppo, la miopia ed il “superficialismo” con cui questa compagine amministrativa sta gestendo il Comune e che ha portato Cittanova al completo isolamento ed ad un triste declino.

La tassazione è al massimo consentito dalla normativa Statale altrimenti…l’avrebbero aumentata!

Il PSC (Piano Strutturale Comunale) è fermo a nove anni fa!

L’unica azione concreta che hanno portato a termine è stata la riesumazione delle aree edificabili per come erano state “malamente” concepite nel 2002 con il PRG e che obbliga moltissimi ignari cittadini a dover pagare, per i loro terreni difficilmente edificabili, l’ICI prima e l’IMU poi, con i valori medi di comune commercio indicati per la tassazione che fanno riferimento a prezzi alti fissati dall’amministrazione ma non corrispondenti alle attuali condizioni di mercato!

Andate a guardare l’asilo “Sant’Antonio”, oggi ricettacolo di spazzatura e infestato da rovi e sterpaglie; osservate Piazza Calvario che appena vi è un acquazzone si trasforma in un laghetto; arrivate a viale Mantova dove, se malauguratamente un veicolo dovesse arrestarsi, il blocco della circolazione stradale sarebbe servito; pensate ai soldi “buttati” per gli espositori pubblicitari di Via Campanella che oltre ad aver ridotto lo spazio per i parcheggi, sono inutili ed inutilizzati!

Anche in quest’altro Consiglio Comunale avremmo voluto portare il nostro contributo al fine di “costruire” una programmazione seria e condivisa, dei fondi PNRR, della tassazione, del PSC…, ma come al loro solito, il dibattito è rimasto una nostra proposta, bocciata dalla maggioranza e dal gruppo a Testa alta compreso!

Altro che “vrodu i ciciari”, il loro è amore incondizionato ed indefesso!

Siete soddisfatti dell’attuale Cittanova? Allora ringraziateli tutti, dal primo all’ultimo!