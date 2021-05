La proficua collaborazione tra l’associazionismo locale e la pubblica amministrazione produce risultati sempre apprezzabili e propone soluzioni adeguate anche in termini di miglioramento dell’arredo e del decoro urbano.

Con questa consapevolezza l’Associazione Philene, rappresentata dal coordinatore Carmelo Milicia, continua un percorso già avviato con interventi mirati che abbelliscono le zone dell’abitato.

In ordine di tempo l’ultima attività ha riguardato la posa in opera di una lastra marmorea che raffigura il logo del Comune, posta sulla centralissima via Diomede Marvasi, all’incrocio con Corso Italia.

Il simbolo del Comune era stato installato qualche anno fa in occasione del rifacimento del manto stradale ed era poi stata ricoperta dall’asfalto in quanto deteriorata.

Oggi, grazie all’impegno dell’Associazione Philene, il personale dell’Ente ha provveduto a ripristinare l’immagine del logo, riponendo una lastra marmorea predisposta da un artigiano cittanovese.

Una ulteriore conferma che le sinergie positive contribuiscono a costruire percorsi virtuosi orientati alla crescita sociale e culturale della comunità.

All’Associazione Philene, espressione del ricco associazionismo locale, il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale, con l’auspicio che ci saranno ulteriori occasioni per realizzare attività di comune interesse.