Entrano nel vivo i preparativi per la XX edizione della Festa Nazionale dello Stocco. Da lunedì 28 giugno sarà possibile acquistare i biglietti per i concerti di Umberto Tozzi (14 agosto) e Francesco Renga (17 agosto) sulla piattaforma automatizzata ticktone.it, ticket service Calabria e presso lo stabilimento “Stocco&Stocco”.

Dopo lo stop forzato dello scorso anno, dovuto all’incedere drammatico dell’emergenza pandemica, la Pro Loco di Cittanova e l’Azienda “Stocco&Stocco” di Francesco D’Agostino hanno deciso di rilanciare la sfida agostana, nel solco di un progetto culturale, sociale e turistico di respiro nazionale. Tra poco più di un mese, nel consueto e suggestivo teatro a cielo aperto di viale Campanella a Cittanova, la celebre kermesse dedicata all’enogastronomia d’eccellenza e alla grande musica italiana tornerà a scaldare l’estate calabrese. Due date d’eccezione in cartellone, per riproporre il binomio vincente marchio di fabbrica dell’evento. Due i momenti che animeranno il programma dell’evento: il 14 agosto la “Sagra dello Stocco” e il concerto di Umberto Tozzi; il 17 agosto secondo appuntamento con la storica “Sagra” e concerto di Francesco Renga. Un finale in crescendo per festeggiare le venti edizioni di un evento tra i più importanti del sud Italia.

Rispetto al passato, quest’anno la macchina organizzativa e il pubblico dovranno tenere conto della stringente normativa anti – Covid che renderà necessarie alcune attività per la gestione in totale sicurezza delle differenti fasi della kermesse. In particolare, entrambe i concerti, realizzati in sinergia con “Esse Emme Musica” di Senese, saranno a numero chiuso (mille persone), in linea con gli indirizzi di legge forniti in materia di esecuzione e fruizione degli eventi all’aperto. I biglietti saranno in vendita da sabato 26 giugno sulla piattaforma automatizzata ticktone.it, ticket service Calabria e presso lo stabilimento “Stocco&Stocco”.

“Avremmo voluto evitare in ogni modo i concerti a pagamento- hanno spiegato gli organizzatori – perché, da sempre, la Festa Nazionale dello Stocco rappresenta un evento popolare, coinvolgente e aperto a tutti. Ma la normativa non ha permesso di realizzare il nostro intento. Siamo dispiaciuti di questo, ma abbiamo deciso di andare comunque avanti senza arrenderci agli ostacoli e ai rischi. Le difficoltà organizzative, tante e complesse, non ci hanno fermati. Vogliamo ritornare tra la gente con spensieratezza e con il sorriso. In questo senso – hanno concluso – la XX edizione della Festa Nazionale dello Stocco sarà un’occasione di condivisione positiva verso la ripartenza”.