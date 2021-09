Mercoledì 22 settembre alle ore 18.00 a Cittanova, in Piazza Calvario (vicino Villa Comunale) incontro-dibattito organizzato dall’Associazione “Città della Piana” con il Capolista di Tesoro Calabria per le elezioni del Consiglio Regionale, prof. Carlo Tansi e con il candidato della stessa lista avv. Vincenzo Loprevite. Si dibatterà sulle istanze dei cittadini, i bisogni del territorio (Sanità, metropolitana di superficie, completamento Pedemontana, rete viaria provinciale e statale, diga sul Metramo e centrali idroelettriche). Il Movimento “Tesoro Calabria” farà le proprie proposte per la risoluzione dei problemi del territorio e della Calabria, ponendo al centro della discussione l’auspicata realizzazione della “Città della Piana”. Siete invitati a partecipare a tale incontro, unitamente agli altri che si terranno a breve scadenza, che costituisce uno dei momenti più importanti per sensibilizzare la politica al fine di dare impulso allo sviluppo del territorio.