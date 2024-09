Un impegno concreto, partecipato e costante, affinché Cittanova diventi sempre più una realtà sociale a misura di bambino. Questa la preziosa eredità lasciata dalla cerimonia di inaugurazione della targa di intitolazione del Parco Giochi della Villa Comunale alla memoria di Francesco Samengo.

«Un appuntamento particolarmente significativo – è stato a più riprese sottolineato – voluto dall’Amministrazione Comunale per coltivare la memoria di una straordinaria personalità italiana, già Presidente di UNICEF Italia, scomparsa nel 2020 e capace di lasciare un bagaglio positivo di valori e azioni che già chiedono un nuovo impegno per il futuro».

Sabato 31 agosto, alla presenza di numerosi cittadini, l’Amministrazione Comunale ha proceduto allo svelamento della stele dedicata al compianto Presidente di UNICEF Italia, dedicando inoltre un momento di riflessione alle sfide che da subito impegnano amministratori, associazioni e cittadini per la costruzione di una società più giusta, equa e a misura di bambini.

Significativi sono stati gli interventi del Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico, dell’Assessore alla Cultura avv. Rita Morano, del Presidente del Consiglio Comunale dott. Francesco Rao, della Consigliera Nazionale UNICEF Italia dott.ssa Patrizia Surace, dell’Ambasciatore UNICEF Italia dott. Michele Affidato, dell’Assessore regionale alle Politiche Sociali dott.ssa Caterina Capponi, del giornalista di RAI Calabria dott. Riccardo Giacoia, del figlio del compianto Francesco Samengo, il dott. Alfonso Samengo, Vicedirettore del TG2.

Le attività hanno preso inizio con una visita ai luoghi della cultura e dell’identità cittanovese presenti nell’area della Villa Comunale “Carlo Ruggiero”.

A seguire, la benedizione della targa da parte del parroco don Giuseppe Borelli e lo svelamento di quel simbolo che «arricchisce di ulteriori significati un luogo importante per la comunità».

L’orizzonte a cui guarda Cittanova è un percorso virtuoso volto ad ottenere il riconoscimento di “Città amica dei Bambini Unicef”: un laboratorio dinamico e propositivo per l’avvio di politiche sociali innovative e concrete rivolte ai più piccoli, nel segno di quell’azione di prossimità che avvicina l’amministrazione dei luoghi alle esigenze di tutti,a partire dai più deboli.



Un impegno sottolineato dal Sindaco avv. Domenico Antico nel suo intervento e richiamato anche dai prestigiosi relatori.

Quindi il ricordo di Francesco Samengo, il suo sforzo costante e profondo in seno all’Unicef, il patrimonio di valori e progetti lasciato in eredità dopo la sua scomparsa.

«Mio padre non amava le celebrazioni ma le azioni concrete – ha affermato il dott. Alfonso Samengo –Penso che da questa giornata debba prendere le mosse un percorso operativo rivolto ai più piccoli. Da parte mia ci sarà un contributo fattivo a tale progetto. Perché da oggi, a Cittanova, c’è una parte del mio cuore».

In chiusura delle attività, gli ospiti hanno affidato al Libro d’Oro del Comune una testimonianza dell’esperienza positiva vissuta a Cittanova. Una traccia luminosa «che impegna tutti all’azione e richiama ad una cooperazione proficua per il benessere dei bambini».