In occasione della *Giornata Internazionale delle Donne* intendiamo

esprimere solidarietà e vicinanza alle cittadine e ai cittadini afghani

e iraniani, che vedono calpestati ogni giorno i propri diritti, aderendo

a un’iniziativa promossa da ANCI.

Attualmente in questi paesi alle donne è vietato: lavorare, studiare,

indossare vestiti di colori vivaci, usare cosmetici, farsi fotografare,

uscire da sole, apparire sui balconi delle loro case, viaggiare sugli

stessi bus con gli uomini. La parola “donna” non può essere usata

per denominare luoghi pubblici.

Dal 16 settembre scorso sono 520 i manifestanti uccisi, oltre 19.000 le

persone arrestate.

Oggi come ieri il principale compito della diplomazia è promuovere i

valori universali partendo dalle comunità locali: per questo vi

aspettiamo *mercoledì 8 marzo alle ore 18:00* all’interno dei

giardini della Villa Comunale, dove verrà illuminata la statua di

Teresa Gullace in ricordo delle vittime che hanno combattuto per la

libertà.