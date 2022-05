Il Sindaco Francesco Cosentino, a nome proprio e dell’Amministrazione Comunale, rivolge un plauso ed un sentito ringraziamento alla Magistratura e alle Forze dell’ordine che hanno portato a termine un’importante operazione tesa a contrastare episodi di estorsioni ai danni delle attività commerciali locali.

Accanto alla soddisfazione per il risultato ottenuto, a tutte le articolazioni dello Stato va espresso pieno incoraggiamento a proseguire in queste attività, perseverando nell’immane lavoro che stanno portando avanti con professionalità e dedizione.

Il duro colpo inferto alla criminalità organizzata premia il costante e qualificato impegno messo in campo dagli apparati dello Stato, in un territorio fortemente a rischio di condizionamento da parte delle organizzazioni mafiose, al fine di garantire alla comunità le condizioni più adeguate per una civile convivenza.

La collaborazione prestata dalle vittime conferma altresì il vincolo di fiducia che deve esistere tra comunità civile, istituzioni e forze dell’ordine.

A tutti gli organismi, alle persone che quotidianamente e fedelmente servono le istituzioni democratiche non verrà mai meno il sostegno dell’Amministrazione Comunale e della comunità cittanovese.

Si ritiene doveroso dare voce pubblicamente a questi sentimenti e, oltre agli apprezzamenti, garantire vicinanza e solidarietà, nella consapevolezza che, nella dura lotta per la sicurezza e il contrasto alla criminalità, è importante il coinvolgimento di tutte le componenti e sono necessari l’impegno, il lavoro quotidiano ed il sacrificio di tutti.