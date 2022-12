Il Sindaco di Cittanova Francesco Cosentino incontra la Comunità per fare un resoconto del lavoro svolto in questi anni di amministrazione del paese. Venerdì 16 dicembre, alle ore 17,30 presso il Cineteatro “Rocco Gentile”, il Primo Cittadino parlerà del «percorso fatto, tra impegno, sacrificio e soddisfazioni, sempre al servizio dei cittanovesi. Un lavoro straordinario e quotidiano – è stato spiegato – che oggi merita un racconto nuovo. Una narrazione sincera e trasparente, capace di restituire verità e giustizia a quell’idea di cambiamento in cui abbiamo creduto e per la quale abbiamo operato con passione e abnegazione». Dall’ambiente alla cultura, dai lavori pubblici alla legalità, passando per i servizi al cittadino: il Sindaco porterà sul palco i risultati ottenuti «nel solco di un progetto che spesso ci ha visti vero e proprio punto di riferimento per la Calabria». Sarà l’occasione per ribadire la bontà dell’azione svolta e per tracciare un quadro complessivo dopo tanti anni di lavoro. «Cittanova è un patrimonio inestimabile di bellezza, opportunità e fiducia – ha sottolineato Cosentino -. Insieme possiamo rilanciare la sfida per il futuro del nostro paese».