“Il lavoro attento e costante dell’Arma dei Carabinieri sul nostro territorio continua a produrre risultati importanti e concreti, nel solco di un percorso di contrasto alle illegalità che restituisce fiducia nello Stato e sicurezza per i cittadini”. È quanto affermato dal Sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino, in merito all’operazione antidroga “Game Over” effettuata questa notte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria con il coordinamento della Procura di Palmi condotta dal Procuratore dott. Emanuele Crescenti e dal Sostituto Procuratore dott. Davide Lucisano.

“Rinnoviamo il nostro ringraziamento all’Arma, e in generale alle Forze dell’Ordine, per il prezioso lavoro svolto – ha proseguito Cosentino – e ribadiamo lo spirito di piena e costante collaborazione affinché questa terra diventi sempre più libera, sicura e giusta”.