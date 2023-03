Il Sindaco Francesco Cosentino esprime apprezzamento per gli interventi della Città Metropolitana di Reggio Calabria finalizzati a ripristinare la percorribilità delle arterie di collegamento che interessano il territorio cittadino.

In particolare il Sindaco ringrazia il Sindaco metropolitano Versace, l’ing. Benestare dirigente del competente settore per la rimozione della frana che ha bloccato la circolazione della strada provinciale 1 nel tratto che da Cittanova porta allo Zomaro.

Si tratta di un’ importante arteria di collegamento che riveste rilevanza per il traffico viario e per gli interscambi tra i due versanti della provincia reggina.

Un riconoscimento anche al lavoro dell’Assessore comunale Giò Marchese che ha seguito con costante impegno la situazione fin dall’inizio.