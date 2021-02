Nella società segnata dalla perdita del compagno di banco, dal divieto degli abbracci e dalla scomparsa dei sorrisi dietro una mascherina, la gioventù fa fatica a resistere, se non fosse che la voglia di ripresa tra gli studenti è talmente forte da vincere qualunque difficoltà.

Così ci piace immaginare Salvatore Creazzo, amante delle discipline scientifiche e alunno modello, sempre corretto, riflessivo e responsabile, che potrà approfittare dell’opportunità che la scuola Superiore Sant’Anna di Pisa offre; importanti strumenti informativi e di crescita personale necessari per affrontare il delicato momento della scelta universitaria, saranno, in sintesi, le peculiarità di questo ambito riconoscimento.

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, infatti, dà a Salvatore Creazzo, alunno del Guerrisi, un corso residenziale totalmente gratuito con un programma intenso in cui si susseguono lezioni universitarie, esercitazioni ed attività di gruppo, nonché momenti di confronto e di interazione con gli studenti.

Il corso di orientamento è rivolto a ragazzi del IV anno della scuola secondaria superiore. I partecipanti sono ammessi a seguito di una selezione durissima, che tiene conto dei risultati scolastici e del profilo personale.

Il Liceo Scientifico Michele Guerrisi, diretto dalla Dott.ssa Clelia Bruzzì, grazie all’impegno dei docenti e delle FF.SS. all’orientamento prof.sse Cosentino Tiziana e Martino M. Grazia, fa cogliere tutte le opportunità e i vantaggi ai propri studenti per far accrescere la consapevolezza di come migliorare concretamente la cultura e tutte le attività della vita di relazione, sviluppando inoltre le competenze necessarie per districarsi nel complicato mondo universitario e successivamente in quello del lavoro.