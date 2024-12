Nella giornata di ieri dalle ore 17:00 è andata in scena l’inaugurazione del villaggio di Babbo Natale presso Piazza San Rocco a Cittanova. L’evento è stato molto partecipato, grazie alle tante attività proposte: esibizione delle palestre cittadine, foto con babbo Natale, il Villaggio con luminarie e gonfiabili, animazione, zeppolata e tanto altro.

Di seguito le parole degli organizzatori:

“Ormai da tre anni l’8 dicembre è diventata la nostra inaugurazione. Un momento di aggregazione e gioia per i bambini.

Nella nostra idea di attività per il territorio ci piace sempre dare, dare, dare. Ma da questa comunità riceviamo tantissimo ed in queste occasioni particolarmente.

Grazie alle palestre cittadine GymnasiumSport Cittanova e Real Sport a.s.d.

Grazie al BAR PASTICCERIA DERACO, alla La Farineria, Sweet Coffee Bar Edicola di Bruzzi’ Francesca & C. Sas e bar Sorbara per averci regalato i panettoni da poter offrire.

Grazie a tutti i nostri sponsor.

Grazie all’amministrazione comunale per disponibilità e sostegno dimostrato.

Ma un grazie particolare vogliamo farlo alla Dolciaria Rao e Gaetano Rao che ormai da anni ci sostiene fornendoci gratuitamente tutti i dolciumi che regaliamo ai bambini in questa occasione, aiutandoci anche con idee, spunti, pazienza e tanto entusiasmo.

Grazie alla comunità cittanovese, splendida ed unita!”