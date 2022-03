Per Cittanova il 21 marzo “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” è l’occasione per commemorare tutti i caduti nella lotta contro ogni tipo di mafia.

Ma la comunità, come ha dichiarato il Sindaco Francesco Cosentino, “coltiva l’esercizio quotidiano della memoria quale modo per contrastare le mafie”.

In occasione della ricorrenza odierna il Consigliere Comunale Francesca Ventra, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, ha deposto un omaggio floreale al monumento dedicato alle vittime innocenti di mafia posto nella piazzetta che è stata intitolata a quanti sono caduti per mano mafiosa.

“In una terra come la nostra, ha dichiarato il Consigliere Ventra, è straordinaria l’importanza della memoria, non solo e non tanto come celebrazione di una ricorrenza quanto per la necessità di costruire, sulla memoria, momenti di confronto e di riflessione capaci di consolidare la coscienza critica che rappresenta il primo livello della lotta alle mafie”.

Il Sindaco Francesco Cosentino ha ribadito che “L’Amministrazione Comunale intende così riaffermare con forza che il percorso di riscatto di Cittanova si lega indelebilmente alla memoria dei caduti per la violenza mafiosa e che la celebrazione di queste ricorrenze serve a fornire simboli e segni tangibili di questo impegno.

L’obiettivo è quello di rafforzare il rinnovato impegno civile della nostra comunità per riaffermare, sull’esempio delle vittime innocenti, i valori della democrazia, della libertà e della giustizia”.