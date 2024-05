Nuovo successo per l’Amministrazione comunale di Cittanova in materia di politiche sociali ed educative. Nell’ambito dell’avviso pubblico emanato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, il Comune è stato inserito nel piano di investimenti previsti per la realizzazione di un nuovo asilo nido. Una struttura finanziata con 576mila euro, che metterà a disposizione della comunità cittadina 24 posti per bambini di età compresa tra zero e tre anni.

Un’azione importante, inserita nella visione complessiva del sistema scolastico locale, su cui l’Amministrazione ha puntato con determinazione al fine di completare il mosaico di servizi educativi sul territorio in ogni suo aspetto.

In questi ultimi anni, su impulso amministrativo, si è provveduto a riorganizzare le Scuole dell’Infanzia, dotando la comunità anche di una Sezione Primavera assolutamente innovativa e molto apprezzata dalle famiglie cittanovesi.

Ma, in generale, è stato tutto il sistema didattico e formativo a giovare di un’attenzione particolare: mensa dal primo giorno per tutti; strutturazione del tempo pieno; potenziamento di scuole e arredi; trasporto scolastico garantito, nonostante i costi esorbitanti del servizio. Un insieme di azioni che ha visto l’Amministrazione investire in modo sostanziale e convinto, nella consapevolezza che proprio dalla scuola inizia il percorso di crescita dei cittadini e delle comunità.