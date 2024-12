Mentre la Comunità di Cittanova si prepara al Natale, fervono i preparativi per il grande concerto di Capodanno che vedrà protagonista Cosimo Papandrea in piazza Calvario il prossimo primo gennaio (inizio ore 18,00).

Un evento molto atteso e novità assoluta del programma messo in campo dall’Amministrazione comunale per le festività natalizie.

Il concerto, che coinvolgerà migliaia di persone, porterà in piazza la festa e la luce di inizio anno, nel segno della condivisione e della partecipazione.

«Cittanova rinasce». Questo lo spirito che sta animandoil cartellone degli eventi natalizi per Cittanova e il suo territorio. Il ricco programma di appuntamenti e attivitàproseguirà fino al prossimo 6 gennaio, coinvolgendo Associazioni, Parrocchie ed esercenti.

Un percorso di impegno, condivisione e bellezza frutto del lavoro che ha visto protagonista l’Amministrazione comunale in totale sinergia con la Comunità.

Un esempio di collaborazione proficua che è già modello per il futuro.

Presepe meccanico, aggregazione in piazza, musica, street food, mercatini, giochi: il Natale cittanovese proporrà oltre trenta occasioni di incontro e divertimento in ogni angolo del centro storico. Il primo gennaio, quindi, il paese festeggerà l’arrivo del nuovo anno con la musica di Cosimo Papandrea in piazza Calvario.

«Stiamo vivendo un programma molto bello e coinvolgente – ha affermato il Sindaco avv. Domenico Antico -. Abbiamo lavorato per raggiungere un obiettivo inedito. I cittadini stanno apprezzando il lavoro svolto e il risultato positivo ottenuto lo voglio condividere con l’Assessore all’Associazionismo Patrizia Iamundo, con l’Assessore alla Cultura Rita Morano, con l’intera Amministrazione e i dipendenti dell’Ente, è stato raggiunto grazie alla preziosa ed encomiabile disponibilità delle Associazioni cittadine, delle Parrocchie, di esercenti e cittadini. Abbiamo imboccato una strada di impegno e condivisione che è linfa per la rinascita del nostro amato paese. Colgo l’occasione per porgere a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale i più sinceri auguri di Buona Natale all’intera Comunità cittadina. Siano giorni di pace e serenità per tutti i cittanovesi, compresi i tanti sparsi nel mondo che, con legame indissolubile, portano Cittanova sempre nel cuore».