Un appuntamento annuale molto atteso quello tenutosi nel pomeriggio di sabato 8 ottobre presso la Sala Congressi della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova per la cerimonia di consegna delle certificazioni Trinity College London dello European Languages Institute, diretto dalla professoressa Carmen Maria Manno, coadiuvata dai collaboratori, il professor Michele Tallarico e la professoressa Nelly Dogali.

L’incontro è stata l’occasione perfetta per raccontare le dinamiche dell’associazione culturale e per celebrare i progressi raggiunti durante l’anno scolastico dagli allievi di tutte le età: le lezioni, infatti, vengono frequentate da studenti dai quattro anni in su, per l’acquisizione di tutti i livelli della lingua straniera riconosciuti dal Quadro di Riferimento Europeo (dall’A1 all’A2, dal B1 al B2 e dal C1 al C2).

Inoltre, ogni lezione è una risorsa fruibile sia in presenza che online, quindi sia da ragazzi e adulti provenienti dalle zone limitrofe, che da tutta Italia, grazie a classi virtuali che permettono di seguire a distanza, ma anche di guardare la registrazione in un secondo momento.

Da qualche anno, inoltre, la scuola è diventata tour operator: lo staff European Languages Institute, infatti, organizza viaggi studio estivi in tutto il mondo, per arricchire il bagaglio culturale di studenti della scuola e non, oltre che per mettersi alla prova nell’utilizzare le nozioni acquisite all’estero. Quest’estate partecipazioni record per il viaggio a New York di due settimane, con alloggio in piena Manhattan, insieme ad una graditissima gita fuori porta a Boston. Esperienza che fa seguito a quella di grande successo del 2019, a Londra, prima dello stop ai viaggi causa Covid.

Lo European Languages Institute, grazie all’esperienza trentennale nel campo dell’insegnamento delle lingue straniere della professoressa Manno, ha messo a punto un metodo di studio adatto a tutti, che permette di studiare una nuova lingua al proprio ritmo: impegni di studio o lavorativi non sono più d’ostacolo al raggiungimento di risultati eccellenti e all’ottenimento di una delle certificazioni più prestigiose a livello internazionale, che, come ha ricordato la referente regionale del Trinity College London dottoressa Vincenza Cacciola, ha validità a scuola come credito formativo all’esame di Stato, all’università come crediti o per l’accesso alle lauree triennali e per quelle di secondo livello e nel mondo del lavoro, perché valorizza il curriculum vitae ed è prerequisito per accedere ai concorsi pubblici. Importante ricordare che è un titolo valido anche all’estero in tutto il mondo.

Soddisfatto della presenza sul territorio di una realtà positiva come quella di European Languages Institute, il sindaco di Cittanova Francesco Cosentino è intervenuto per sottolineare quanto l’insegnamento delle lingue e dell’informatica sia fondamentale per il futuro dei nostri bambini.

Il sindaco ha, inoltre, invitato la scuola della professoressa Carmen Maria Manno ad accogliere con un saluto in lingua il principe Alberto II di Monaco, che farà la sua visita ufficiale alla cittadina nelle prossime settimane. Sarà solo il primo passo di una collaborazione importante tra l’Istituto e il Comune di Cittanova per la comunità e che metterà in atto progetti rivolti alle minoranze di ogni genere e al terzo settore.

Ad offrire uno sguardo dal dietro le quinte sono stati gli insegnanti della scuola: l’intervento toccante del professore Massimo Siciliano, primo docente delle primissime lezioni, ha ricordato come la scuola sia iniziata, accogliendo i primi piccoli allievi nel salone di casa della professoressa Manno, che all’epoca gestiva insieme altri impegni lavorativi e le figlie di pochi mesi. Stima ed affetto che durano nel tempo nei confronti della preside, tanto che già da qualche anno tra i banchi di scuola dello European Languages Institute, siede il figlio del professore Siciliano, Giuseppe.

Prima della consegna ufficiale delle certificazioni Trinity College London agli studenti della scuola, effettuata dal sindaco Cosentino e dalla referente regionale Cacciola, gli attuali docenti della scuola hanno contribuito al racconto della realtà scolastica rendendo più chiari i metodi di insegnamento, grazie al professore Michele Tallarico, e con uno sguardo all’interno delle lezioni, fatte di lavoro ma anche di tanto divertimento con un video introdotto dalla docente Nelly Dogali.