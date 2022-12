ECCO IL MANIFESTO INTEGRALE:

“SINDACO, BASTA RECITE CON LACRIME! LO SFACELO POLITICO E AMMINISTRATIVO E’ SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI”

Il capo della Giunta di assoluta minoranza al Comune di Cittanova, ormai senza consensi significativi, ora straparla, dice di tradimenti, proprio lui che ha come vizio di non mantenere, sul terreno politico e amministrativo, la parola data: quella verso chi lo ha eletto e verso “A Testa Alta”, che di quegli elettori è stata la parte più massiccia.

Ormai sordo da tempo rispetto alle critiche e cieco rispetto al vuoto che accompagna la sua Giunta, ora strepita, si agita, assumendo il tipico atteggiamento di chi avendo perso i buoi va cercando le corna.

Stiano tranquilli il Sindaco e l’esigua cerchia di quelli che tirano le fila di quella, che ormai, amministrativamente e politicamente, è solo una “corte dei miracoli”.

Evitino piuttosto di imboccare la strada delle offese gratuite, tanto false quanto meschine, che possono solo immiserirli anche come persone, visto che sul terreno politico – amministrativo non hanno futuro alcuno.

Accusare di tradimento il movimento “A Testa Alta”, che ha operato sempre nell’interesse di tutti i Cittanovesi e non solo dei suoi sostenitori, significa negare una realtà che è sotto gli occhi di tutti da tempo: chi ha tradito i cittadini è stato solo il Sindaco, capace di cambiare pelle a seconda delle sue esigenze, tralasciando sistematicamente qualsiasi equilibrio o accordo politico tra forze della coalizione.

Fare finta di non sapere a chi va ascritto il merito delle vostre “vittorie”, accusare addirittura persone oneste, disinteressate, di interessi personali, far finta di non accorgervi che non esiste alcun sostegno popolare alla vostra azione, è davvero cosa assai grave; ma accusare finanche di tradimento “A Testa Alta”, che ha solo preso atto di tale drammatica situazione e si è tirata fuori dal pantano, dopo aver tentato in tutti i modi una correzione di rotta che non c’è stata, dimostra non solo la vostra cecità politica, ma che avete perduto completamente la testa e il senso di un dignità che bisogna sempre mantenere. La fuoriuscita dall’Amministrazione e dalla maggioranza veniva chiesta da anni, e a gran voce, dagli elettori del movimento e da gran parte della Comunità di Cittanova. Sarebbe bastato ascoltare l’opinione di qualsiasi cittadino per accorgersi del clima di dissenso che avvolge Sindaco e Giunta.

Noi manterremo, come è nostro costume, l’impegno verso gli elettori, votando e sostenendo quanto è giusto, ma dando battaglia su quello che non può essere condiviso. Del resto, negli anni, lo abbiamo sempre fatto, come i Cittanovesi sanno bene; ora vogliamo farlo con maggiore nettezza e determinazione.

Cittanova può e deve avere un futuro amministrativo migliore. Ha al suo interno tante intelligenze ricche di ingegno desiderose di dare un contributo positivo alla propria Comunità.

Con queste energie noi vogliamo lavorare, con lo stesso disinteresse di sempre, per il futuro di Cittanova e dei Cittanovesi onesti.

“A Testa Alta”