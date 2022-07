Secondo appuntamento della rassegna “Un libro per l’estate”, iniziativa promossa da Radio Eco Sud, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito della programmazione dedicata agli eventi culturali.

Sabato 23 Luglio alle ore 19,30, nello splendido scenario offerto dalla Villa Comunale Carlo Ruggiero sarà la volta di Don Leonardo Manuli che presenterà il suo libro “La Malaerba dell’Oleandro Dentro Gli Spazi Calabresi”.

L’autore, che è direttore dell’emittente organizzatrice, intende presentare un percorso tra MITOLOGIA, ANTROPOLOGIA, SOCIETÀ E CULTURA.

Per Don Leonardo Manuli questa opera letteraria vuole essere una provocazione, un modo per interrogarsi.

L’incontro sarà moderato da Simona Caruso, conduttrice della trasmissione “Il caffè delle dieci”, che cura l’evento.