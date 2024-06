Cittanova, Domenico Antico, arringa il folto pubblico ad una settimana dal voto amministrativo

Una piazza San Rocco piena il candidato a sindaco di Uniamo Cittanova traccia gli impegni da assumere per i 5 anni di amministrazione





Una piazza San Rocco piena il candidato a sindaco l’avv. Domenico Antico traccia il programma amministrativo per i prossimi 5 anni di amministrazione. Dal riordino degli uffici comunali ad iniziare dall’ufficio tecnico ai tributi comunali, settori strategici per il funzionamento della macchina comunale. Grande attenzione per le contrade comunali abbandonati a se stesse. Basta con gli interventi a pioggia alla vigilia di ogni competizione elettorale, per Antico bisogna costruire una squadra competitiva per ridisegnare la Cittanova del futuro. Il candidato a sindaco di uniamo Cittanova ha voluto rimarcare il fallimento della giunta Cosentino ad iniziare dai numerosi impegni disattesi . Eclatante la perdita del finanziamento dello stadio comunale per un importo di 750 mila euro. Sui tributi, Antico , è stato chiaro basta con le cartelle pazze che stanno tartassando i cittadini, il fisco locale deve essere amico dei cittadini. Grande attenzione, Antico, ha dedicato ai lavori pubblici per rilanciare la città. Oltre 1000 ettari di proprietà comunali nelle montagne cittanovese che devono diventare una risorsa per la città in termini economici. Altri argomenti trattati la politica energetica grean il rilancio delle attività economiche locali ad iniziare di un piano di individuazione di terreni da destinare agli imprenditori che vogliono investire a Cittanova.

L’avv. Antico è stato chiaro la nuova giunta comunale sarà formata con i candidati che si sono candidati a consiglieri comunali. Qui il candidato di Uniamo Cittanova è stato chiaro, non andate dietro a fandonie per alimentare polemiche all’interno della nostra coalizione. Prima dell’intervento di Antico si sono succeduti dal palco sei candidati al consiglio comunale.