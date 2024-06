Si preannuncia un comizio a tutto spiano quello che terrà il Candidato Cittanovese del Partito di Alternativa Popolare, Nino Cento, fondato e guidato da Stefano Bandecchi che si presenta in questa competizione Europea.

Ma a Cittanova si vota anche per il rinnovo del Consiglio Comunale con quattro candidati a Sindaco della Città, per cui, la campagna elettorale si è arricchita delle tematiche locali che sono molto care a Nino Cento.

“Ho fatto una vera campagna elettorale porta a porta in tutta la Regione e in particolare nell’area della Città Metropolitana-ha dichiarato Nino Cento-. Mentre gli altri candidati sono stati assenti io mi sono presentato nelle piazze dei paesi e nei punti di grande aggregazione pubblica per spiegare il mio programma per l’Europa e per portare le nostre problematiche all’interno della Comunità Europea”. “Sono convinto e fiducioso-ha proseguito il candidato di Alternativa Popolare- visto anche la grande accoglienza che ho ricevuto, che la gente ha recepito il mio messaggio.” Domani, 7 Giugno , dalle ore 18.00 alle ore 20.00, Nino Cento si rivolgerà alla sua Città e in Piazza Calvario dedicherà una buona parte del suo discorso ai problemi di Cittanova, non risparmiando, probabilmente, nessuna critica per una campagna elettorale “scialba e non all’altezza della situazione”. Siamo convinti che saranno numerosi i cittadini a voler ascoltare Nino Cento il quale, come sappiamo, “non le manda a dire”.