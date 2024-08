Cittanova, crisi idrica, ordinanza del sindaco Antico

Di seguito il messaggio diffuso dal Comune di Cittanova nella

mattinata odierna:

Il Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico ha di recente emanato

un’Ordinanza per la gestione della risorsa idrica sul territorio

comunale al fine di evitare gli sprechi ingiustificati in concomitanza

della perdurante emergenza – siccità attualmente in corso.

A seguito del provvedimento, sono stati effettuati numerosi controlli,

anche grazie alle segnalazioni di Cittadini, che hanno consentito di

riscontrare usi impropri dell’acqua potabile con la conseguente

elevazione delle sanzioni previste per Legge.

Pur registrando una condotta per lo più virtuosa da parte della

Comunità cittadina, persistono criticità serie sulla gestione della

risorsa idrica che hanno indotto l’Amministrazione comunale a

definire un nuovo piano per l’attuazione della detta Ordinanza

sindacale.

Per queste ragioni, si avverte la cittadinanza che verranno

intensificati i controlli per l’individuazione degli usi impropri

dell’acqua sul territorio comunale. I trasgressori saranno soggetti

alle sanzioni previste per Legge e verranno segnalati all’Autorità

Giudiziaria per eventuali ulteriori provvedimenti.

Si ricorda che l’Ordinanza vieta il prelievo e il consumo di acqua

derivata dal pubblico acquedotto per: l’irrigazione e annaffiatura di

orti, giardini e prati; il lavaggio di aree pertinenziali, cortili e

piazzali; il lavaggio privato dei veicoli a motore; il riempimento di

piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino; tutti gli usi diversi

da quello alimentare domestico e per l’igiene personale.