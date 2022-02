Conto alla rovescia per l’arrivo al Teatro Gentile di Cittanova martedì 22 febbraio dell’Ensemble Symphony Orchestra, unica tappa per la Calabria, per un evento internazionale di assoluto spessore musicale. Trenta musicisti di caratura internazionale, con oltre 50 Concerti sold out nei teatri più prestigiosi europei e italiani e 40 mila spettatori, che renderanno omaggio alle musiche del Maestro Ennio Morricone.

L’Orchestra arriverà al Teatro Gentile da Zurigo per poi proseguire in un tour che la porterà fino ad Amsterdam e Londra. Farà rivivere atmosfere emozionanti, in un viaggio incredibile tra le melodie e le colonne sonore che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni: C’era una volta il West; La leggenda del pianista sull’oceano; Nuovo cinema paradiso; Il Buono, il Brutto, il Cattivo; C’era una volta in America; Per qualche dollaro in più; Malena.

In questo omaggio sul palco si alterneranno solisti, prime parti di importanti teatri e istituzioni sinfoniche italiane, come il violoncello del Maestro Ferdinando Vietti e la tromba del Maestro Stefano Benedetti. Ospiti speciali il soprano Anna Delfino, beniamina del pubblico europeo dell’opera, che farà rivivere l’emozione del Deborah’s Theme da “C’era una volta in America” e il violinista del Circle du Soleil Attila Simon, che eseguirà il solo di Love Affair.

Sono ancora disponibili un numero limitato di biglietti che possono essere acquistati direttamente presso il teatro Gentile di Cittanova oppure telefonando ai numeri 347.7191399 o 320.6184249.