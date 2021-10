I successi importanti meritano di essere celebrati!

Proprio per questo, sabato 9 ottobre si è tenuta alla Sala Congressi della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova la Cerimonia di consegna delle certificazioni Trinity di European Languages Institute: associazione culturale diretta dalla professoressa Carmen Maria Manno, che vanta un’esperienza trentennale nel campo dell’insegnamento delle lingue straniere.

Un Ente formativo-culturale che accoglie da anni gli studenti della zona e che, grazie alla didattica a distanza attivata per la prima volta durante il lockdown, oggi è frequentata da studenti di tutte le età provenienti da tutta Italia. Bambini, ragazzi e adulti che hanno ottenuto risultati straordinari grazie all’impegno degli insegnanti, Prof.ssa Carmen Maria Manno, Prof. Michele Tallarico, Prof.ssa Nelly Dogali, dei vari Docenti Madrelingua e grazie ad un metodo di studio innovativo che permette di seguire le lezioni in base alle proprie esigenze: in presenza, in contemporanea a distanza o guardando la registrazione in un secondo momento, alla cui base c’è il metodo nozionale funzionale comunicativo dettato dal Consiglio di Europa per il Quadro di Riferimento Europeo dei vari livelli di acquisizione linguistica – dall’A1 all’A2, dal B1 al B2 e dal C1 al C2. Questo ultimo traguardo si ottiene in età molto giovane se il percorso è iniziato all’età di 3/4 anni.

Metodo che ha portato a risultati eccellenti, ottenuti in giovanissima età e celebrati proprio sabato scorso durante la cerimonia ufficiale della consegnata degli attestati delle certificazioni, organizzata da European Languages Institute in collaborazione con il Trinity College London rappresentato dalla Dott.ssa Enza Cacciola alla quale ha presenziato in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Cittanova, l’assessore dott.ssa Anna Calogero, il prof. Sergio Zappone del Liceo Scientifico Michele Guerrisi di Cittanova e durante il quale sono intervenuti anche due dei primi alunni della scuola, il dott. Gino D’Agostino e la dott.ssa Serena Sorace.

La referente del Trinity College London ha sottolineato quanto sia importante, oggigiorno, conoscere l’inglese e acquisire una certificazione linguistica che è l’attestazione del livello di lingua inglese, spendibile in tutti gli ambiti: a scuola come credito formativo all’esame di Stato, all’università come crediti o per l’accesso alle lauree triennali e per quelle di secondo livello e nel mondo del lavoro, perché valorizza il curriculum vitae ed è prerequisito per accedere ai concorsi pubblici, inoltre è valido anche all’estero in tutto il mondo.

Sono state le testimonianze degli ex-alunni e degli insegnanti stessi della scuola a evidenziare la competenza e la passione con le quali la professoressa Manno ha guidato la scuola fin dal principio, rendendola oggi opportunità per i ragazzi e punto d’incontro per la comunità. Realtà difficile da realizzare ma di grande impatto, come ha detto l’assessore Calogero, secondo il professor Zappone resa possibile dal lavoro instancabile della Dirigente stessa.