Il Comune di Cittanova, in collaborazione con l’Università del Kentucky e il referente dell’Associazione Escursionistica “Gente in Aspromonte” Giuseppe D’Amico, organizza una conferenza stampa di presentazione di una straordinaria scoperta archeologica effettuata nei giorni scorsi sul territorio del Parco Nazionale d’Aspromonte.

Un nuovo e importante passo in avanti nel percorso di scoperta e valorizzazione archeologica dell’area a ridosso dei comuni di Cittanova, Ciminà e Antonimina.

Il reperto è affiorato a seguito delle prospezioni geologiche svolte su un fronte montano di vaste dimensioni.

L’evento, in programma presso il Palazzo Comunale del Comune di Cittanova il prossimo 3 giugno alle ore 16,00, ha un nome evocativo: “Cittanova, la Città di Spartaco: sulle tracce del gladiatore ribelle che ha lottato per la libertà dei popoli”.

Saranno presenti alla conferenza stampa il Sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino; il Professore dell’Università del Kentucky e ricercatore dott. Paolo Visonà; Giuseppe D’Amico – Associazione Escursionistica “Gente in Aspromonte”; il Sindaco di Ciminà dott. Giovanni Mangiameli; il Responsabile della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria dott. Andrea Gennaro. I referenti: arch. Rocco Gangemi FAI Calabria; arch. Franco Trampolini FAI Reggio Calabria; prof. Mimmo Vespia GEA – RC. Il Commissario del Parco Nazionale dell’Aspromonte arch. Renato Carullo.