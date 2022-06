Si terrà a Cittanova, venerdì 24 giugno alle ore 16.30 presso la Sala Congressi “Cosentino” della BCC, la conferenza stampa del più grande festival itinerante della nostra Region, il “Festival del Sud-Valentia in festa”.

Il più grande festival itinerante della Calabria. Ospiti di caratura Internazionale della Cultura, della musica, dello sport e della politica, in luoghi unici in cui le città calabresi diventano centro culturale del Paese, parlando di poesia, sport, arte, cinema, scienza, innovazione e molto altro, permettendo a chiunque di avvicinarsi e restarne affascinato.

Valentia è tre le principali realtà giovanili a livello nazionale composta da centinaia di ragazzi, volenterosi di spendersi per il proprio territorio e per la propria comunità. Un gruppo coeso e unito che nel corso degli anni ha saputo dimostrare che, attraverso la condivisone di idee e di valori, si possa dare vita a progetti intraprendenti e di grande spessore culturale e sociale.

Inoltre Valentie in Festa è, performance, laboratori, talk e dibattiti pubblici, presentazioni di libri, mostre, esplorazioni. Con la partecipazione di ospiti di rilevanza internazionale e dei migliori giornalisti e media del sud Italia.