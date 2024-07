«Ho appreso con rammarico del grave atto vandalico che ha danneggiato il binocolo panoramico installato a Monte Cucudo dai volontari del Comitato che da anni operano per la valorizzazione di quel luogo così importante e suggestivo. Un gesto vile e triste, che merita ferma condanna, e che colpisce l’intera Comunità di Cittanova nei suoi valori culturali, sociali e identitari più autentici». È quanto affermato dal Sindaco di Cittanova, avv. Domenico Antico, in merito alla notizia del danneggiamento causato da ignoti al cannocchiale donato proprio dal Comune alla realtà associativa presieduta da Vincenzo Condomitti.

«Al Presidente del Comitato, ai suoi collaboratori e a tutti i volontari – ha proseguito il Primo Cittadino – giungano la solidarietà mia, dell’Amministrazione e dell’intero Consiglio comunale. Siamo al lavoro per costruire una Cittanova più bella, sicura e vivibile. Un paese proiettato al futuro e capace di rispondere con vigore alle sfide che lo attendono. Chi pensa di macchiare questo percorso con atti vandalici e gesti sconsiderati non ha cittadinanza in una Comunità corretta e laboriosa come quella cittanovese. Come Amministrazione siamo già al lavoro per contribuire, per quanto di competenza, all’identificazione dei responsabili. Rimaniamo in contatto con il Presidente del Comitato per un eventuale sostegno nell’azione di ripristino del binocolo panoramico».