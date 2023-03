Cittanova intende perpetuare nella memoria collettiva il significato più profondo degli eventi anche dolorosi e tragici della propria storia come momento di riflessione sui valori fondanti di una comunità quali il rispetto della legalità e della giustizia sociale.

Con questo spirito questa mattina è stata commemorata Teresa Talotta Gullace, eroina della Resistenza e simbolo della lotta contro le ingiustizie e la sopraffazione, mediante la deposizione di un omaggio floreale al monumento posto nella villa Comunale.

Per l’Amministrazione Comunale presenti l’Assessore Francesca Ventra e la Consigliera Comunale Patrizia Guerrisi che hanno voluto “testimoniare, con un gesto simbolico, l’impegno civico finalizzato al recupero e alla valorizzazione delle radici storiche della nostra comunità”.

Il Sindaco Francesco Cosentino ha rimarcato che “si intende rendere permanente l’impegno a ricordare tutte le vittime delle ingiustizie soprattutto si propone di rafforzare nella coscienza delle nuove generazioni quei valori che hanno reso immortali persone come Teresa Gullace”.