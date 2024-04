“Cittanova Civica”si presenta, la città rimane “freddina”

A fare gli onori di casa l’avv. Leonardo Iamundo

Tutta l’amministrazione al gran completo per la presentazione del progetto politico amministrativo “Cittanova civica” . Seduti nelle prime file della piazza San Rocco , il sindaco uscente Cosentino con gli assessori e consiglieri comunali. L’idea di trovare la quadra del nome pubblicamente non è che abbia dato i frutti sperati. Al di là della lodevole iniziativa del partito democratico di trasformare il vecchio progetto che ha portato a sindaco di Cittanova Cosentino, non è iniziato sotto buoni auspici. L’avv. Iamundo ha dovuto sudare le sette camicie per far intervenire il pubblico presente. Mentre gli altri partiti e movimenti, ( tra l’altro presenti in piazza ad ascoltare la nuova creatura del partito democratico, hanno già individuato i candidati a sindaco della citta ad iniziare dall’ing. Bovalino all’avv. Antico al cardiologo Cannata ‘). Il nuovo rassemblement politico deve individuare nel breve giro di posta il candidato alla carica di primo cittadino. Certo la volontà spasmodica di mettere ai margini l’esperienza di Cosentino si toccava in maniera esplicita nella stragrande maggioranza dei presenti. Lo dobbiamo ricordare a tutti per la legge italiana, Cosentino, si può ricandidare alla carica di primo cittadino dopo l’approvazione del terzo mandato per i comuni sotto i 15mila abitanti. La domanda sorge spontanea, perché non ricandidare il sindaco uscente?