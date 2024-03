Il sociologo e docente universitario Francesco Rao aveva fatto richiesta con motivazione urgente tramite i suoi legali, inviando tutta la documentazione che lo riguarda che non ha nessun precedente di Polizia. La lettera inviata il primo marzo alla Questura di Reggio Calabria e la risposta di rettifica a firma del vicequestore è arrivata il 7 marzo u.s.

Quindi per il procedimento inerente alla sorveglianza speciale in discussione il 13 marzo presso il Tribunale di Sorveglianza, la posizione del sociologo è stata stralciata.



