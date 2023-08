Nell’imminenza del raduno che dovrà dare l’avvio alla stagione 2023/2024, l’A.S.D. Cittanova Calcio ha messo a segno un altro colpo importante, tanto in prospettiva quanto per l’immediato.

Il Direttore Sportivo Gianni Condemi ha portato a termine l’ingaggio di Rocco Quirino, un attaccante 2004 che vanta già significative esperienze.

Quirino è cresciuto nella Segato per passare al Sassuolo e successivamente ceduto alla Ternana e alla Reggina.

Nello scorso campionato, per una scelta di carattere assolutamente personale, è passato alla Saint Michel, dove ha realizzato il triplete della Prima Categoria.

E’ una prima punta che offrirà a Mister Nocera una valida alternativa per l’attacco e consentirà, di volta in volta, una scelta più ampia.

La Società giallorossa non si ferma nel percorso di rafforzamento di una rosa che già è in grado di puntare al massimo risultato.