A Cittanova si inizia a programmare il futuro del calcio, per il prossimo campionato di serie D. Dopo la pista Terranova, adesso sembra che gli uomini di Rocco Guerrisi stanno trattando l’ex allenatore del Biancavilla e Akragas, Di Gaetano. Scontata la riconferma del preparatore dei portieri La Serra. Per Enzo Prochilo, sembra , che non ci sia posto nel nuovo organigramma, se corrisponde al vero un grave errore. Prochilo ha dimostrato nella sua carriera di essere un professionista stimato.