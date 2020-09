L’intenso precampionato giallorosso termina questo pomeriggio con l’ultimo allenamento congiunto in programma prima dell’avvio del Campionato di Serie D. Il sesto incontro “amichevole” in poco più di venti giorni, tra progressi atletici e ricerca dei sincronismi tattici.

Alle ore 15,00, sul terreno del “Morreale – Proto”, il Cittanova affronterà la compagine Primavera della Reggina 1914, allenata dall’ex calciatore amaranto Gianluca Falsini.

Un test probante, che arriva a due giorni esatti dalla sfida contro la Gioiese, e che permetterà al gruppo di mister Pietro Infantino di valutare i passi in avanti fatti.

L’avversario – La Reggina Primavera è parte integrante del nuovo progetto amaranto varato dal Presidente Gianluca Gallo. In passato, il vivaio del Sant’Agata ha formato e messo in luce decine di talenti poi sbarcati tra le file del professionismo. Falsini e i suoi ragazzi disputeranno il girone B del Campionato Primavera 2. L’esordio è previsto per il 3 ottobre contro il Crotone.

La Città – Reggio Calabria è il capoluogo dell’omonima Città Metropolitana e conta oltre 175mila abitanti, affermandosi come maggiore realtà per popolazione della regione. L’abitato è il frutto di una conurbazione ampia, che ad est arriva quasi alle coste di Melito, mentre a nord si conclude in prossimità di Catona. La Città è sede del Consiglio regionale e di uno tra i più importanti musei italiani, al cui interno sono custoditi i famosi Bronzi di Riace. In passato fu un’importante e fiorente colonia magnogreca e punto di riferimento per la cultura classica dell’intero Mezzogiorno. Distrutta dal terremo del 1908, il reticolo urbano è stato riscostruito con criteri moderni e innovativi per l’epoca. Oggi Reggio è un polmone economico importante per il Sud Italia, in particolare grazie al suo settore terziario.

La Società – “Concludiamo il nostro precampionato con una sfida suggestiva – questo il messaggio della Società giallorossa – e ringraziamo la Reggina per la disponibilità dimostrata. Questi sono segnali che cogliamo con piacere e attenzione, consapevoli del ruolo dei guida che proprio il progetto del Presidente Gallo riveste per l’intera regione. Agli amaranto gli auguri di buona fortuna e buon lavoro”.