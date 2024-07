Un’opportunità di socializzazione e di crescita per oltre cento bambini di Cittanova, nel segno della cooperazione e della partecipazione attiva. Questo l’obiettivo principale dell’Estate Ragazzi – edizione 2024 che prenderà il via il prossimo 8 luglio.

Il Comune di Cittanova, in collaborazione con l’Associazione “San Girolamo”, metterà a disposizione di giovani e giovanissimi un programma intenso e ricco di appuntamenti della durata di tre settimane: tra attività all’aria aperta, giornate dedicate alla piscina e alle escursioni, iniziative di carattere ludico e ricreativo, pratica sportiva.

All’animazione del progetto prenderanno parte, con apposite giornate tematiche, anche la Gymnasium di Cittanova e l’Associazione “Amici del Tennis” di Giuseppe D’Agostino.

«Il progetto – hanno spiegato gli Assessori Rita Morano e Patrizia Iamundo, rispettivamente delegate alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili, del Volontariato e dell’Associazionismo – intende dare ampio spazio e attenzione al benessere, al tempo libero, alla crescita sana dei bambini e delle loro famiglie che necessitano di un servizio che sia complementare alla funzione educativa della scuola e sia al contempo fonte di svago e divertimento adeguato al periodo estivo di vacanza».

In questa fase, e fino al prossimo giovedì 4 luglio, sono aperte le iscrizioni al progetto. Le attività sono destinate ai bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 11 anni che hanno frequentato nell’anno scolastico 2023/2024 il ciclo di istruzione della Scuola Primaria.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentazione utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito internet www.comune.cittanova.rc.it o da ritirare c/o l’Ufficio di Servizi Sociali e consegnare, debitamente compilato, all’Ufficio Protocollo (Palazzo Municipale) oppure inviata a mezzo mail all’indirizzo protocollo cittanova@asmepec.it.

L’Estate Ragazzi – edizione 2024 incrocerà l’avvio delle attività del progetto “Solidarietà in Comune” realizzato dal Comune di Cittanova in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

«Siamo molto contenti del programma allestito per l’Estate Ragazzi – ha affermato il Sindaco avv. Domenico Antico – frutto di una proficua collaborazione tra Amministrazione Comunale e Associazionismo locale. Abbiamo aperto alla piena partecipazione di tutti, mettendo in circolo energie, proposte e competenze importanti per la nostra Comunità. A tutte le Associazioni e i professionisti coinvolti rivolgo un ringraziamento e l’augurio di buon lavoro. Siamo convinti che questo percorso darà risultati importanti anche in vista di un nuovo modello di cooperazione tra Comune e Terzo Settore».