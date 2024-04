Il Tribunale di Palmi, in composizione collegiale, ha assolto per non aver commesso il fatto, dall’accusa di ricettazione e porto d’armi clandestina il signor Francesco de Masi. L’uomo, difeso dagli avvocati Giuseppe e Rosario Milicia, era stato tratto in arresto nel maggio 2022 in occasione del ritrovamento da parte dei Carabinieri di armi e munizioni all’interno del suo terreno sito in Cittanova. Il pubblico ministero aveva richiesto la condanna ad una pena di anni 5 e mesi 6.

In separato giudizio per il fatto era stato condannato il figlio reo confesso che tuttavia non era mai stato creduto nella parte in cui escludeva che il genitore fosse coinvolto nella vicenda.

Nel corso del processo sono stati sottoposti al Tribunale le prove a carico che tuttavia la difesa è stata nelle condizioni di confutare. Nell’ambito del procedimento l’imputato oggi assolto è stato sottoposto a misura cautelare coercitiva (prima in carcere poi ai domiciliari) per 5 mesi.