I due giovani imprenditori del settore del luxury, Rocco Siclari e Martina Alampi , inaugureranno il loro nuovo negozio in Via Dante nº2 a Cittanova(RC) domenica 7 Novembre dalle ore 17:00.

Il bel negozio sarà sito alla base di un palazzo storico del paese e a due passi dalla Villa comunale.

Il mantra dell’azienda sin dall’apertura del primo negozio a Cittanova é stato rappresentato dall’impegno “per una gioielleria aperta a tutti”. Ecco la riflesse dei due giovani imprenditori: “siamo da sempre stati convinti delle grandi potenzialità che un paese come Cittanova può offrire ai giovani imprenditori di ogni settore, ma allo stesso tempo serve il coraggio di provare a proporre idee imprenditoriali innovative.

Fin dagli inizi l’obbiettivo che ci siamo sempre prefissati é quello di proporre una gioielleria aperta a tutti, dove chiunque potesse trovare l’accessorio più adatto al suo gusto. Per fare ciò abbiamo creato un’attività che offre un’esperienza di lusso ma informale attraverso un nuovo modo di concepire il gioiello e gli articoli di moda, che avranno nel nuovo negozio spazi ampi ed eleganti. Crediamo fermamente di aver fatto la scelta giusta e ci auspichiamo che tanti altri imprenditori decidano di investire nel nostro bellissimo paese.”

Ecco le parole dei due giovani imprenditori che hanno avviato questa nuova attività, questa avventura, con grande entusiasmo.