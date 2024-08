I sapori unici dell’enogastronomia d’eccellenza uniti alla musica senza tempo che ha fatto la storia della canzone italiana. La XXIII Festa Nazionale dello Stocco ha confermato la bellezza di un progetto culturale e identitario tra i più importanti dell’intera regione. Una cartolina straordinaria capace di raccontare la Calabria nelle sue molteplici sfumature, tra le pieghe di un percorso che ancora una volta ha richiamato a Cittanova decine di migliaia di persone: pubblico vasto e variegato che, quest’anno, ha sfidato le avversità meteorologiche e la minaccia di pioggia pur di prendere parte alla straordinaria kermesse cittanovese.

La riuscita dell’evento, domenica 18 agosto, ha dato ragione alla tenacia e all’entusiasmo dell’Associazione Turistica “Pro Loco” presieduta da Giuseppe Gentile e dell’Azienda “Stocco&Stocco” di Francesco D’Agostino. Un progetto consolidato e storico sempre più cartolina positiva del Sud Italia nel mondo.

A prendersi la scena, nel solco del consolidato binomio vincente marchio di fabbrica della Festa, l’enogastronomia d’eccellenza e le note della grande musica italiana. Tra tradizione, cultura e l’identità di un intero territorio. Decine di migliaia tra visitatori, turisti e appassionati hanno riempito le strade del centro cittanovese, rinnovando la magia del teatro sotto le stelle di viale Campanella.

I piatti squisiti proposti, all’interno di una Sagra colorata di sapori, convivialità e musica, hanno trovato il pieno apprezzamento di quanti hanno partecipato all’esperienza enogastronomica proposta da chef d’eccezione.

A suggellare la bellezza della serata, il concerto de I Nomadi, salutato con entusiasmo da migliaia di persone assiepate per seguire l’unica data calabrese della storica band guidata da Beppe Carletti. Quindi le note popolari di Cosimo Papandrea in piazza Calvario, l’esibizione del giovanissimo Michele Bruzzese direttamente da The Voice Kids, la fisarmonica di Angelo Laganà.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Cittanova, è parte integrante della storia recente di un’intera regione. E a vincere, anche questa volta, è stata Cittanova, insieme al suo territorio, alla sua tradizione, ai suoi valori. Ha vinto un percorso di valorizzazione di una terra straordinaria, radicata nel suo glorioso passato, ma capace di evolversi per abbracciare le sfide del futuro.

La XXII Festa Nazionale dello Stocco quest’anno ha avuto tra i partner d’eccezione il marchio Tørrfisk fra Lofoten, ovvero la certificazione di qualità del prodotto di origine norvegese. Lo Stoccafisso di Lofoten è un prodotto unico che ha ottenuto l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) dall’Unione Europea a garanzia della sua qualità e origine. Si tratta del primo prodotto norvegese ad aver ottenuto tale riconoscimento. Per la Festa e per l’Azienda Stocco&Stocco di Cittanova, un sigillo di qualità prestigioso e di caratura internazionale.

La perfetta riuscita della manifestazione ha visto impegnati, insieme alla macchina organizzativa, le Forze dell’Ordine, tra cui Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del Fuoco, che hanno garantito un servizio di sicurezza impeccabile e di altissimo profilo. E, ancora, il personale della locale ProCiv, delle Guardie Ecozoofile e dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Importante e qualificato è stato, inoltre, il lavoro svolto dal personale del Comune di Cittanova e dal Comando di Polizia Municipale cittanovese. Prezioso, infine, il contributo della Pro Loco di Taurianova che ha fornito numerosi volontari per coadiuvare la macchina organizzativa.

«Raccogliamo un nuovo e importante successo – ha commentato il Presidente della Pro Loco Pino Gentile – e siamo orgogliosi di quanto fatto al servizio di un progetto che guarda alla crescita dell’intero territorio. Il nostro binomio continua a vincere e a convincere migliaia di persone. Un ringraziamento sincero a quanti hanno collaborato per la riuscita dell’evento, all’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco avv. Domenico Antico, ai partner e agli sponsor, alle Forze dell’Ordine e al servizio di sicurezza. Grazie soprattutto a quanti, hanno rinnovato l’amore e il legame verso uno degli eventi più importante dell’estate calabrese». Soddisfazione anche da parte dell’imprenditore Francesco D’Agostino. «Dopo tanti anni di impegno e lavoro costante – ha affermato – continuiamo a raccogliere soddisfazioni che ripagano dei tanti sacrifici fatti. Ventitre edizioni sono stante, ma la Pro Loco e l’Azienda Stocco&Stocco hanno continuano a mettere in campo un progetto di qualità, un prodotto d’eccellenza e un’idea di futuro che non perde di vista la radici culturali e identitarie di Cittanova. Il paese, anche quest’anno, si è trasformato in un palcoscenico unico, suggestivo e capace di mettere in mostra il meglio della sua storia, della sua tradizione e della sua cultura. Rivolgo un ringraziamento a quanti hanno collaborato per la riuscita della manifestazione. Un ringraziamento particolare ai collaboratori dell’Azienda Stocco&Stocco e a quanti, da anni, lavorano per la riuscita dell’evento. Un ringraziamento, infine, alle migliaia di persone che annualmente, scelgono Cittanova e la sua Festa Nazionale dello Stocco per vivere un’esperienza straordinaria e unica».