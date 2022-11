Un momento atteso e suggestivo, capace di riallacciare il filo di una storia già diventata futuro. Con questo spirito, Cittanova si prepara ad accogliere il Principe Alberto II di Monaco.

Nel quadro di un intenso programma di appuntamenti istituzionali, Sua Altezza Serenissima farà visita alla nostra città nel pomeriggio dell’8 novembre.

Dopo un primo saluto previsto all’interno della Casa Comunale alle ore 15,30, il reale monegasco percorrerà a piedi le vie del centro storico, effettuando alcune soste significative nel Duomo di San Girolamo e nei pressi della Villa Comunale “Carlo Ruggiero”.

Alle ore 16,30, nel cineteatro “Rocco Gentile”, la consegna dei doni e il conferimento della Cittadinanza Onoraria.

L’evento, nato dalla sinergia tra alcuni Comuni del territorio reggino e l’Associazione “Siti Storici dei Grimaldi”, ha richiesto un lavoro istituzionale articolato e di più anni, che in questa fase ha giovato dell’encomiabile contributo fornito dal personale dell’Ente e della collaborazione di tanti cittadini.

«Sarà un momento partecipato, emozionante e impegnativo – ha sottolineato il Sindaco di Cittanova Francesco Cosentino – durante il quale ribadiremo il legame con le nostre radici e le nostre ambizioni in vista delle sfide che attendo il paese. Al Principe Alberto II conferiremo la cittadinanza onoraria, donando tra l’altro le chiavi della Città. Una promessa di amicizia suprema, una speranza di fratellanza e di nuova collaborazione a distanza di secoli. Per una nuova rinascita. Verso una Calabria migliore».