Il Movimento Politico “A Testa Alta” esprime grande soddisfazione per la vittoria del progetto “Uniamo Cittanova” alle elezioni amministrative e per l’elezione dell’avvocato Domenico Antico alla carica di Sindaco di Cittanova. Un successo ampio e qualificato, nel complesso, che ha trovato il giusto riconoscimento nella volontà popolare, nel solco di un progetto politico e amministrativo orientato ai reali bisogni dei cittanovesi e pensato per rispondere alle sfide concrete che attendono il paese già nell’immediato futuro.

In questo quadro, il Movimento ribadisce il suo contributo centrale nella vita politica cittadina, ottenendo un risultato eccezionale ed eleggendo tutti e quattro i suoi candidati alla carica di Consigliere. Tale traguardo è, senza dubbio, il frutto di un lavoro costruito negli anni, accanto alla gente e per la gente, con umiltà e visione.

“A Testa Alta”, in ogni sua articolazione, si congratula dunque con il neo Sindaco Domenico Antico e con tutti gli eletti, formulando i più sinceri auguri di buon lavoro al servizio di Cittanova, della sua storia e delle sue ambizioni di riscatto e rinascita. Un augurio particolare a Daniele Sirianni, Francesco Rao, Francesca Caminiti e a Rita Morano, professionisti messi in campo dal Movimento con orgoglio e soddisfazione, nella consapevolezza che il loro lavoro qualificato e appassionato saprà contribuire in modo significativo al progetto amministrativo “Uniamo Cittanova”.

Il Movimento, infine, intende rivolgere un ringraziamento ai tantissimi elettori che, anche in questa occasione, hanno inteso dare fiducia e sostegno a “A Testa Alta” confermandone la centralità nel panorama politico e rappresentativo cittadino, e alimentando quel percorso di crescita collettiva che guarda al futuro di Cittanova con fiducia e speranza.