Città di Reggio Calabria in Azione: solidarietà all’assessore Martino per l’ignobile gesto subito

Il segretario cittadino Santo Suraci, unitamente al segretario provinciale Michele Anselmo esprimono la loro vicinanza all’assessore Martino per lo spregevole gesto subito da ignoti.

Siamo indignati, afferma il segretario cittadino Suraci, per ciò che ha subito l’assessore. Quando si lavora per il bene comune, per la propria comunità, nessuna pagina buia come questa, che condanniamo fortemente, può indebolire la legalità e l’azione amministrativa per il nostro territorio.