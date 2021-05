Soddisfazione ed apprezzamento per la designazione di Antonino Gioffrè quale Vicepresidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Una scelta unanime del Consiglio direttivo che premia l’impegno costante di un Sindaco giovane ma già al terzo mandato alla guida di Cosoleto, il centro aspromontano che è suo paese d’origine.

L’Associazione “Città degli Ulivi” recepisce positivamente l’indicazione di Antonino Gioffrè, autorevole componente dell’Assemblea, che certamente saprà rappresentare ad ogni livello le legittime istanze di un territorio diversificato come quello del Parco dell’Aspromonte,

I Sindaci confidano nelle riconosciute capacità di Gioffrè per avviare, da subito, proficue attività finalizzate a promuovere i valori culturali ed identitari appartenenti alle nostre migliori tradizioni.

Al neo Vicepresidente i migliori auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che lavorerà quotidianamente per una crescita ulteriore del Parco, orientata ad uno sviluppo sostenibile che guardi all’ENPA come una vera risorsa per tutto il territorio.

In questo contesto l’Associazione “Città degli Ulivi” esprime certezza che Antonino Gioffrè opererà con capacità ed esperienza, coinvolgendo i Sindaci del Parco e le rispettive comunità.