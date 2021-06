Si è trattato di un incontro proficuo ed estremamente interessante, che ha dato la possibilità di sviluppare un dialogo costruttivo tra l’ASP e la rappresentanza istituzionale dei 33 Comuni della Piana di Gioia Tauro.

L’Assemblea dei Sindaci dell’Associazione “Città degli Ulivi” esprime soddisfazione in merito alla disponibilità del Commissario dell’ASP dr. Gianluigi Scaffidi, accompagnato dal Direttore sanitario dr. Domenico Minniti, ad incontrare i primi cittadini nell’aula consiliare del Comune di Gioia Tauro.

Nei loro interventi il Presidente dell’Assemblea Zampogna e del Comitato Direttivo Cosentino hanno inteso ringraziare il Commissario per aver accolto positivamente l’invito, dimostrando apertura e disponibilità verso il territorio, contrariamente a quanto avveniva con le gestioni precedenti.

E’ mancato un adeguato coinvolgimento nella redazione dell’Atto aziendale ma la ristrettezza dei tempi non ha consentito al Commissario di sviluppare un dialogo con le realtà territoriali, pur manifestando ampiamente la volontà di rivedere il Piano.

Tutti gli interventi hanno rimarcato, in sintonia con quanto espresso dai Presidenti, le criticità e le carenze dei servizi sanitari, depauperati negli anni a causa di cattiva gestione e di progressiva mancanza di personale.

E’ emersa, con forza, la necessità di intervenire energicamente sui servizi territoriali per rispondere adeguatamente alle esigenze di un’utenza molto spesso abbandonata senza risposte tempestive e qualificate.

Non potrà mancare una approfondita analisi sulle responsabilità e un approccio diverso, sul piano culturale, con le problematiche emerse, tenendo conto che vanno progettati interventi tendenti ad una programmazione a lungo, medio e breve termine.

Secondo i Sindaci l’emergenza dettata dalla pandemia ha dimostrato che la situazione ha retto solo grazie all’impegno ed all’abnegazione delle amministrazioni locali e delle forze dell’ordine, per cui va costruito un percorso concertato, il cui primo passo deve essere l’Atto aziendale.

Il dr. Scaffidi, in chiusura dell’incontro, ha espresso apprezzamento per la passione e il senso di responsabilità che ha riscontrato nei Sindaci, ammettendo di avere ereditato una situazione pesantissima, figlia di gestioni più o meno fallimentari, con una gravissima carenza di personale.

Ha assunto il preciso impegno di rivedere l’Atto aziendale, nei limiti che gli saranno consentiti, tenendo conto che il sistema sanitario calabrese è sottofinanziato.

Il Commissario ha altresì chiesto di procedere congiuntamente, Sindaci e ASP, nelle rivendicazioni tese ad ottenere maggiori disponibilità finanziarie e trasparenza nelle procedure relative ai nuovi Ospedali.

In ogni caso si è concordemente auspicato un percorso condiviso e concertato per raggiungere l’obiettivo di offrire servizi sanitari degni di tale nome alle rispettive comunità, mantenendo un dialogo costante e costruttivo.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Francesco Cosentino Giuseppe Zampogna