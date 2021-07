In ottemperanza al mandato ricevuto dall’Assemblea gli scriventi, in data 18.6.u.s., avevano richiesto alla S.V. la convocazione di una riunione d’urgenza della Conferenza dei Sindaci dell’ATO RC.

Si rappresentava, allora come ora, l’indifferibilità dell’incontro derivante dall’impellente necessità di affrontare una serie di gravi criticità che incombono sulla gestione del ciclo dei rifiuti nel nostro territorio.

Ad oggi detta richiesta, inoltrata a nome di 33 Comuni, è rimasta senza riscontro, nonostante la situazione sia diventata ancora più critica.

Francamente risulta poco comprensibile questo tipo di comportamento, atteso che le problematiche lamentate dagli enti si aggravano ed accrescono quotidianamente.

Da ultimo si richiama l’attenzione sulla nota inviata dalla Società ECOPIANA, nella quale si comunica ai Comuni che non sarà più consentito di conferire all’interno dell’impianto della stessa, sito in Cittanova.

La sospensione del servizio, annunciata da ECOPIANA, non fa che peggiorare uno stato di cose già critico, considerando che ci troviamo ormai in piena stagione estiva, con le conseguenze facilmente immaginabili per le nostre comunità.

Tutto questo, è opportuno ribadirlo, mortifica pesantemente l’incessante impegno delle nostre Amministrazioni, che affrontano notevoli sacrifici per garantire servizi adeguati ai propri cittadini.

Si ritiene superfluo reiterare il carattere di urgenza e indifferibilità della richiesta in oggetto al fine anche di scongiurare l’ennesima fase emergenziale nella gestione dei rifiuti, in un momento storico di particolare difficoltà dal punto di vista economico, sociale e sanitario.

I Sindaci, a tutela degli interessi degli enti rappresentati, si riservano ogni forma di azione che sarà ritenuta praticabile per dirimere le annose ed irrisolte questioni ancora sospese tra l’ATO e i singoli Comuni.

In attesa di un sollecito e positivo riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.