L’Associazione “Città degli Ulivi”, a seguito di apposito incontro con il Responsabile del Distretto sanitario tirrenico dell’ASP, preso atto delle criticità permanenti che non consentono un agevole svolgimento della campagna vaccinale, ha inviato una nota a S.E. il Prefetto, al Presidente f.f. della Regione Calabria, al Commissario ad acta per la Sanità, alla Commissione Straordinaria dell’ASP. Di seguito il testo integrale:

OGGETTO: Vaccinazioni anti-Covid-19.

L’emergenza sanitaria in atto presenta quotidianamente aspetti sempre più preoccupanti, aggravati dal fatto che la campagna di vaccinazione non riesce a decollare con la tempestività che sarebbe necessaria.

Fin dal primo momento i Sindaci hanno rappresentato l’urgenza di dotarsi di un piano organico per addivenire ad una programmazione adeguata della somministrazione dei vaccini.

In questa ottica hanno sempre garantito piena ed incondizionata disponibilità a farsi carico degli aspetti logistici ed organizzativi in questa fase particolare della crisi provocata dalla pandemia.

Seppur faticosamente il percorso per condurre una efficace azione di contrasto e di prevenzione rispetto alla diffusione del contagio da COVID-19 è stato avviato, anche grazie all’impegno ed allo spirito di sacrificio dimostrato da molti operatori sanitari.

L’Associazione “Città degli Ulivi”, nella costante ricerca di un confronto aperto e costruttivo con l’ASP, ha recepito, grazie alle interlocuzioni quotidiane, la gravità della situazione attuale in relazione alla campagna vaccinale in atto.

Da quanto si è avuto modo di apprendere, anche da notizie veicolate sui mass media, l’ASP in atto non dispone delle dosi di vaccino per procedere alle somministrazioni programmate.

Nel contempo si ha notizia che in altre realtà territoriali la disponibilità è superiore alla capacità vaccinale di quelle ASP.

Dall’analisi dei dati sull’attività svolta emerge che l’ASP di Reggio Calabria ha somministrato un numero di dosi ampiamente superiore alla media regionale ed in linea con la media nazionale.

Si ritiene pertanto doveroso sollecitare la sensibilità delle SS.LL. sull’opportunità di intervenire, ognuno per la parte di rispettiva competenza, al fine di accelerare la fornitura dei vaccini per non vanificare e quindi completare il lavoro fin qui svolto.

L’Associazione conferma l’impegno dei Sindaci a fornire ogni possibile supporto in termini di organizzazione delle attività, nella consapevolezza che ogni ritardo può avere conseguenze devastanti per la salute pubblica.